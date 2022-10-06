Дніпро-1 проводить матч 3 туру Ліги Конференцій 2022-2023. Суперником підопічних Олександра Кучера є Вадуц із Ліхтенштейна, пише 24 канал.

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Українська команда є фаворитом зустрічі і вже з перших хвилин почав доводити свою перевагу. Обрізка гравця Вадуца на 5 хвилині призвела до першого голу дніпрян.

Відібравши м'яч біля чужого карного майданчика, Бусанелло виконав миттєвий простріл з флангу. Ніхто із захисників гостей не накрив Довбика, який легко розстріляв ворота Вадуца.

Як забивав Довбик:

Для Артема це вже п'ятий гол у цьому сезоні. Нагадаємо, що пряма трансляція матчу Дніпро-1 – Вадуц доступна на онлайн-платформі Megogo.