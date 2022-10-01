Днепр-1 "уничтожил" на выезде Львов и закрепился в лидерах УПЛ

В субботу, 1 октября, в рамках пятого тура УПЛ Львов принимал Днепр-1. Хозяева матча потерпели разгромное поражение.

Днепр-1 уверенно одолел Львов на выезде. Подопечные Александра Кучера одержали победу со счетом 0:3, сообщает 24 канал .

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Львов – Днепр-1 0:3

Голы: Довбык, 39, Гуцуляк, 45, 79

Днепр-1 отличился двумя забитыми голами в конце первого тайма. На 39-й минуте счет открыл Довбык. Через 6 минут Артем помог Гуцуляку отправить второй мяч в ворота соперника.

После перерыва львовяне остались в меньшинстве. Максим Грисьо покинул поле на 73-й минуте встречи, заработав прямую красную карточку.

В конце тайма команда Гуцуляк поставил точку в матче, забив гол.

Для днепрян это четвёртая победа подряд в нынешнем сезоне УПЛ. Подопечные Кучера являются лидерами чемпионата, которые имеют в своем активе 12 пунктов. Львов успел добыть в борьбе только 4 и находится на 9-й позиции.

В следующем туре, 9 октября, Днепр-1 встретится с Зарей, а львовская команда 8 октября сыграет с Шахтером.

30 сентября, в 5-м туре чемпионата Украины харьковский Металлист 1925 года победил кузнечный Колос, а ровенский Верес сыграл вничью с львовским Движением.

1 октября Ворскла в меньшинстве победила в Киеве Ингулец.

Днепр-1 в этом сезоне представляет Украину в еврокубках. В четверг, 6 октября, подопечные Кучера встретятся с лихтенштейнским Вадуцем в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций.