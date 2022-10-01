Дніпро-1 впевнено здолав Львів на виїзді. Підопічні Олександра Кучера здобули перемогу з рахунком 0:3, повідомляє 24 канал.

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Львів – Дніпро-1 0:3

Голи: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

Дніпро-1 відзначилося двома забитими голами наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині рахунок відкрив Довбик. Через 6 хвилин Артем допоміг Гуцуляку відправити другий м'яч у ворота суперника.

Після перерви львів'яни залишилися у меншості. Максим Грисьо покинув поле на 73-й хвилині зустрічі, заробивши пряму червону картку.

Наприкінці тайму команда Гуцуляк поставив крапку у матчі, забивши гол.

Для дніпрян це четверта перемога поспіль у нинішньому сезоні УПЛ. Наразі підопічні Кучера є лідерами чемпіонату, які мають у своєму активі 12 пунктів. Львів встиг вибороти лише 4 та перебуває на 9-й позиції.

У наступному турі, 9 жовтня, Дніпро-1 зустрінеться з Зорею, а львівська команда 8 жовтня зіграє з Шахтарем.

До слова. Дніпро-1 цього сезону представляє Україну в єврокубках. У четвер, 6 жовтня, підопічні Кучера зустрінуться з ліхтенштейнським Вадуцом в рамках 3-го туру групового етапу Ліги конференцій.