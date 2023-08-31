Днепр-1 – Спартак: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций

Днепр-1 еще не гарантировал себе участие в групповом этапе еврокубков в этом сезоне. В четверг, 31 августа, команда проведет ответный матч квалификации Лиги конференций против словацкого Спартака. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Спартак смотрите на сайте 24 Канала.

Днепр-1 в этом сезоне играет уже в третьем еврокубке. Правда, все в квалификационных этапах, которые не может преодолеть. Так что у команды остался последний шанс – если Днепр-1 не сможет пройти Спартак, то закончит свои выступления на международной арене в этом сезоне.

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Первый матч команды провели на поле Спартака в Трнаве. Уже на пятой минуте матча днепряне остались в меньшинстве после удаления Сарапия. А доигрывали матч в девять после удаления Когута на 89-й минуте. Между этими двумя удалениями были гол Офори в ворота Днепр-1, а также точный удар с пенальти Пихальонка, который и сравнял счет во встрече Так что первый матч закончился со счетом 1:1.

31 августа Днепр-1 и Спартак проведут ответный матч. Как и первая игра между командами, этот матч тоже состоится в Словакии. Правда на востоке – в городе Кошице, где и играет свои международные матчи Днепр-1.

Поскольку в первом матче команды сыграли вничью, то Днепр-1 во втором матче устроит победа с любым счетом. Ничья в основное время переведет игру в овертайм. Поражение будет означать вылет украинской команды из еврокубков.

Матч Днепр-1 – Спартак начнется в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Спартак будет на ютуб-канале FootballHub. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Днепр-1 – Спартак.

Днепр-1 – Спартак онлайн