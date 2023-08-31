Дніпро-1 в цьому сезоні грає вже у третьому єврокубку. Правда все у кваліфікаційних етапах, які не може подолати. Тож в команди залишився останній шанс – якщо Дніпро-1 не зможе пройти Спартак, то закінчить свої виступи на міжнародній арені в цьому сезоні.

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Перший матч команди провели на полі Спартака у Трнаві. Вже на п'ятій хвилині матчу дніпряни залишилися в меншості після вилучення Сарапія. А догравали матч вдев'ятьох після вилучення Когута на 89-й хвилині. Між цими двома вилученнями були гол Офорі у ворота Дніпро-1, а також влучний удар з пенальті Піхальонка, який і зрівняв рахунок в зустрічі. Тож перший матч закінчився з рахунком 1:1.

31 серпня Дніпро-1 та Спартак проведуть матч-відповідь. Як і перша гра між командами, цей матч теж відбудеться у Словаччині. Правда цього разу на сході – в місті Кошице, де і грає свої міжнародні матчі Дніпро-1.

Оскільки в першому матчі команди зіграли внічию, то Дніпро-1 у другому матчі влаштує перемога з будь-яким рахунком. Нічия в основний час переведе гру в овертайм. Поразка ж означатиме виліт української команди з єврокубків.

Матч Дніпро-1 – Спартак розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Спартак буде на ютуб-каналі FootballHub. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Дніпро-1 – Спартак.

Дніпро-1 – Спартак онлайн