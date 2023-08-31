Третий вылет за месяц: Днепр-1 завершает евросезон матчем с двумя удалениями

В четверг, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором Днепр-1 встречался со Спартаком из Трнавы. Команда Валерия Городова не смогла пройти соперника из Словакии.

Днепр-1 – Спартак Трнава 1:2

Голы: Горосито, 61 (автогол) – Даниэль, 3, Буката, 106.

Первая встреча соперников в Транове завершилась вничью 1:1. Такой результат оставлял неплохие шансы для Днепра-1 попасть в групповой раунд Лиги конференций, пишет 24 Канал.

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Холодный душ от Спартака

Уже в дебюте встречи гости вышли вперед. Футболисты Спартака провели скорую контратаку, на острие которой оказался Эрик Даниэль. Вингер получил точный пас с левого фланга и пробил рядом со стойкой. Кинарейкин был бессилен спасти команду.

Такое развитие событий едва не сломал подопечных Валерия Городова. Днепряне никак не могли создать хоть один опасный момент у ворот Спартака. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Эффектный автогол вернул Днепр-1 в игру

На второй тайм тренерский штаб Днепра-1 выпустил двух новых футболистов: Бланко и Горбунов заменили Леднева и Каплиенко. Постепенно "спортклубовцы" наращивали давление на соперника. Гол был только вопросом времени.

На 60-й минуте встречи на верхнюю передачу с левого фланга Горбунова откликнулся защитник Спартака Горосито и эффектным ударом под перекладину сравнял счет во встрече - 1:1.

В конце второго тайма у номинальных хозяев были шансы вырвать победу. У днепрян хорошие возможности имели Филиппов, Пихаленок и Гуцуляк. Однако мяч упорно не шел в ворота.

Красная эпидемия Днепра-1

Так что впереди команды ждали экстратаймы. А там у номинальных хозяев сдали нервы. Сначала Бабенко полетел в грубый подкат и увидел перед собой красную карточку.

А на старте второго экстрайма словаки вышли вперед. Кинарейкин отбил мяч после прострела с фланга, но прямо на Букате. Мартин с близкого расстояния добил снаряд в ворота.

Провальный евросезон Украины продолжается

И уже через минуту после этого Днепр-1 остался вообще в девяти через вторую желтую карточку Горину. У украинцев было минимум шансов в таком положении на камбэк. Горбунов неудачно исполнил опасный штрафной, а за фол на Гуцуляке в штрафной судья не поставил пенальти.

Днепр-1 выбывает уже с третьего еврокубка за август и завершает свой евросезон. Украину же в групповых раундах еврокубков представят Шахтер (Лига чемпионов) и Заря (Лига конференций).