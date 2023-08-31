На 3-й минуте матча счет стал 0:1 в пользу Спартака. Днепр-1 ничего не смог выжать из углового, закончившегося голом в ворота днепрян, пишет 24 Канал.

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Ужасное начало для днепрян

Прекрасную контратаку начали гости, которая началась передачей из глубины поля. Рубчинский пытался помешать Даниелю в собственной штрафной. Но не только не смог отобрать мяч, но упал на газон. Футболисту гостей ничего не оставалось, как пробил мимо Кинарейкина.

Спартак вышел вперед в 2-матчевом противостоянии против Днепра-1 – 1:2. Ведь первая встреча между этими командами закончилась ничьей 1:1 и двумя изъятиями для днепрян.

Видео гола Спартака

Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги конференций. А неудачник закончит свой путь в нынешнем розыгрыше еврокубков и сконцентрируется на внутреннем чемпионате и кубке.