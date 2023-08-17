ВАР против Днепра-1: Славия сравняла счет и стала на шаг ближе к следующему раунду

Второй тайм лучше начали футболисты Днепра-1. Но упустили контратаку Славии, когда стала голевой.

Первый тайм ответного матча закончился минимальным преимуществом Днепра-1 на табло. Единственный гол в первые 45 минут забил Рубчинский, сумевший прошить голкипера чехов из-за пределов штрафной, сообщает 24 Канал.

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Чехи таки пробили Кинарейкина

Старт второго тайма последовал за днепрянами. Но обнаженные зоны защиты сыграли "злую шутку" с командой Кучера, которые стремглав побежали на ворота Славии. Чем и воспользовался Юречка. Нападающий чешского клуба остался один и легко пробил мимо Кинарейкина.

Сначала главный арбитр встречи увидел офсайд, поэтому взятие ворот было упразднено. ле через несколько секунд он же указал на центр поля. После пересмотра ВАР судейское решение изменилось не в пользу украинцев.

Сарапий несколько задержался при создании положения вне игры – 1:1.

По итогам двух встреч счет в пользу Славии 1:4.