Днепр-1 победил Шахтер в центральном матче УПЛ: команда и дальше без поражений – видео

Центральным матчем первого круга УПЛ стало противостояние Днепр-1 и Шахтера. В этом матче победу одержала команда из Днепра.

Днепр-1 – Шахтер 2:1

Голы: Пихаленок, 21, Довбык, 53 – Мудрик, 17

Это был матч, в котором встретились команды, занимающие два первых места в турнирной таблице. Днепр-1 до этого матча опережал соперника на пять очков, но у "горняков" еще есть матч в запасе. Кроме того, в УПЛ эти две команды шли без поражений.

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Кроме того, была интересна и дуэль тренеров. Игорь Йовичевич в прошлом сезоне тренировал Днепр-1, но летом 2022 года со скандалом перешел в Шахтер. А Александр Кучер в свое время много времени выступал именно за донецкий клуб.

Еще одно интересное противостояние – дуэль лидера гонки бомбардиров Артема Довбика против звездного вингера Михаила Мудрика. Оба в этом матче отличились забитыми голами.

Первым забил именно Мудрик. Он решил проявить инициативу и пошел на нескольких соперников. Пройдя их на скорости, он нанес удар низом. Удар не был опасен, но ошибку допустил голкипер днепрян Макс Валеф. Так счет во встрече был открыт.

Но через четыре минуты на табло был равный счет. Не обошлось без Довбика, который до этого упустил возможность отличиться. На этот раз он отдал пас на Гуцуляка, который в штрафной отпасовал на Пихальонка. А уж тот отправил мяч в ворота соперников.

А вот во втором тайме уже забил сам Довбык. Он получил пас перед штрафной, спиной прикрыл мяч от Матвиенко. После чего пробил с разворота. Трубин не успел среагировать как следует.

Шахтер мог избежать поражения в этом матче. Но больше Макс Валеф таких ошибок не допускался.

Днепр-1 побеждает и уходит в отрыв в турнирной таблице. Команда продолжает идти без поражений в чемпионате Украины. А вот Шахтер проиграл и теперь отстает от соперника на восемь очков.

Кроме того, для Днепра-1 это первая победа над Шахтером. До этого предыдущие пять матчей в УПЛ заканчивались для днепрян поражениями.