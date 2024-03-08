Битва борцов за еврокубки: онлайн-трансляция матча УПЛ Днепр-1 – Рух

Днепр-1 претендует на попадание в Лигу чемпионов, тогда как Рух вернулся в гонку за место в еврокубках. В первом круге днепряне торжествовали на "Арене Львов" со счетом 2:0.

В четверг, 7 марта, в чемпионате Украины 2023-2024 стартовал 20 тур. На пятницу вынесены три матча, в одном из которых вице-чемпион Днепр-1 будет принимать Рух, пишет 24 канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Удержит ли Днепр-1 лидерство?

Обе команды неплохо показали себя в первых двух турах 2024 года, хотя в отношении днепрян это утверждение является спорным. Команда Юрия Максимова минимально одолела Оболонь, но умудрилась потерять очки дома против аутсайдера таблицы Миная (1:1).

Тем не менее, этого хватило, чтобы выйти на первое место в турнирной таблице УПЛ. Спортклуб на один балл опережает Кривбасс, Шахтер и Динамо, но последние имеют по две игры в запасе.

Рух же продолжает идти на шестом месте, но теперь претендует на выход в еврокубки. От пятого Полесья команду отделяет всего три балла. Львовяне собственно сумели вырвать ничью против житомирцев, а в прошлом туре минимально победили Колос.

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Днепр-1 – Рух онлайн-трансляция