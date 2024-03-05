В чемпионате Украины состоялся уже 19 тур УПЛ сезона 2023-2024. Уикенд не подарил громкие сенсации, а команды суммарно забили 16 голов (в среднем – два мяча за игру).

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При этом почти половина из них пришлись на встречу Шахтера и Кривбасса (5:2). 24 канал подобрал топ-5 самых красивых голов 19 тура чемпионата Украины.

Дмитрий Крыськив (Шахтер – Кривбасс)

Хавбек стал лучшим игроком центрального матча тура, оформив дубль. И если к первому голу есть вопросы по фэйр-плей, то второй мяч Дмитрия был забит чисто и после неплохого сольного прохода в штрафную площадь соперника.

Видео гола Крыськива (с 08:51):

Тимур Стецьков (Шахтер – Кривбасс)

Криворожане не следили молча за феерией Шахтера, а и сами смогли дважды огорчить Ризныка. Уже при счете 1:4 классный гол оформил Тимур Стецков. Защитник после навеса неплохо принял мяч и после эффектной набивки прошил кипера дончан.

Видео гола Стецькова (с 09:52):

Сергей Корнийчук (Минай – Металлист 1925)

19-летний вингер Миная уже во втором своем матче в УПЛ смог отличиться. После дальнего заброса Сергей красиво принял мяч, оставив вне игры Моуру. В итоге Корнийчук без помех ворвался в площадку харьковчан и с острого угла вколотил снаряд в ворота.

Видео гола Корнийчука (с 03:02):

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Артем Бондаренко (Шахтер – Кривбасс)

Артем может поспорить с Крыськивым за звание MVP игры против Кривбасса. Полузащитник не только отдал два ассиста, а еще и отметился эффектным голом из-за пределов площадки. Бондаренко удался скрытый и крученый удар в дальний угол, к которому не был готов вратарь.

Видео гола Бондаренко (с 07:38):

Сергей Мякушко (Ворскла – Верес)

Полузащитник классно отметил свое возвращение в Ворсклу, оформив победный дубль уже во втором матче. Первый гол Сергея в ворота Вереса стал настоящим украшением тура. После навеса от Пердуты и отскока от газона Мякушко смачно приложился к мячу, прошив дальнюю "девятку" ворот ровенчан.

Видео гола Мякушко (с 05:17):