У четвер, 7 березня, в чемпіонаті України 2023-2024 стартував 20 тур. На п'ятницю винесені три матчі, в одному з яких віцечемпіон Дніпро-1 прийматиме Рух, пише 24 канал. Початок – о 13:00 за київським часом.

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Чи втримає Дніпро-1 лідерство?

Обидві команди непогано показали себе у перших двох турах 2024 року, хоча щодо дніпрян це твердження є спірним. Команда Юрія Максимова мінімально здолала Оболонь, але примудрилась втратити очки вдома проти аутсайдера таблиці Миная (1:1).

Тим не менш, цього вистачило, щоб вийти на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. Спортклуб на один бал випереджає Кривбас, Шахтар та Динамо, але останні мають по дві гри в запасі.

Рух же продовжує йти на шостому місці, але тепер претендує на вихід у єврокубки. Від п'ятого Полісся команду відділяє лише три бали. Львів'яни власне зуміли вирвати нічию проти житомирців, а в минулому турі мінімально перемогли Колос.

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Дніпро-1 – Рух онлайн-трансляція