Днепр-1 проиграл АЕКу в Лиге Европы в матче с дикой ошибкой голкипера: видеообзор

СК Днепр-1 стартовало в квалификации Лиги Европы. 18 августа подопечные Александра Кучера потерпели первое поражение от АЕКа Ларнака.

Днепр-1 – АЕК Ларнака 1:2

Голы: Сваток, 90 – Альтман, 16, Миличевича, 29

Днепр-1 стал четвертым украинским клубом, стартовавшим в еврокубках в сезоне-2022/2023. Команда Александра Кучера начала поединок несколько не на равных с соперником из Кипра, пишет 24 канал.

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Макс Валеф легко забрал мяч в руки после удара со штрафного с дальней дистанции. АЕК больше контролировал мяч, а днепряне действовали вторым номером. Они самоотверженно блокировали удары из-за пределов штрафной от киприотов.

Жалкий тайм от украинцев

Уже на 16-й минуте активность АЕКа была вознаграждена. Казалось, Альтман неудачно остановил мяч перед воротами украинской команды. Но получился все гораздо лучше для гостей. 29-летний футболист неловким приемом обыграл опекуна и вторым ударом уже в падение отправил мяч в ворота Днепра-1. Счет был открыт 0:1. К сожалению, не хозяевами поля.

На 29-й минуте гости удвоили свое преимущество на 0:2. Очень грубая ошибка голкипера Днепра-1. После подачи он пролетел мимо мяча, который от Миличевича залетел в уже породные ворота днепровского клуба.

Макс Валеф легко забрал мяч в руки после удара от Фаража.

В ответ хозяева ответили выстрелом от Довбика и угловым, не приведшим к остроте.

На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе в счете АЭКа – 0:2.

Хорошая 45-минутка от хозяев

После перерыва днепрян словно подменили. Очень остро стали действовать футболисты украинского клуба.

Громов стал адресатом прострела от Танчика, но удар с острого угла парировал голкипер АЕКа.

Днепр-1 заработал право на штрафную. Многие игроки были у мяча, но пробил Довбик. К сожалению, нападающий попал в стенку, которую построили гости.

На 54-й минуте только перекладина спасла АЕК от пропущенного гола.

Мяч после безумного прострела от Дьюрчо попал в каркас ворот Днепра-1.

В конце матча Днепр-1 сократил отставание. Сваток головой после подачи от Пихаленко отквитал один гол у соперника – 1:2.

Уже в компенсированное время украинский клуб остался в меньшинстве. Сарапий получил удаление.

Днепр-1 уступил первый матч в противостоянии против АЕКа в квалификации Лиги Европы – 1:2.

Видеообзор матча Днепр-1 – АЕК Ларнака

. Ответный матч АЕК Ларнака – Днепр-1 состоится 25 августа в Кипре. Начало встречи в 19.00 по Киеву.