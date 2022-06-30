Пока Йовичевича сватают в Шахтер: Днепр-1 присматривается к иностранным тренерам

Эпопея с уходом Игоря Йовичевича в Шахтер еще официально не закончилась. Но Днепр-1 уже ищет смену на место хорватского наставника.

Украинские тренеры их не интересуют

Днепровский клуб не хочет брать вектор украинских тренеров, а смотрит по направлению иностранцев. Поэтому вариант с покинувшим Ворсклу Юрием Максимовым и ранее уже работавшим с командой Дмитрием Михайленко отвергаются.

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2 июля Днепро-1 отправится на тренировочный сбор в Словению, где будет готовиться к новому сезону. Команду повезет не новый главный тренер, а наставник Геннадий Щекотилин, работающий с юношеской командой.

В настоящее время главным тренером Днепра-1 остается Игорь Йовичевич, у которого есть контракт с клубом. Правда, все больше интересной намекающей на уход информации появляется о хорватском специалисте в СМИ.

Была даже информация, что Днепр-1 использовал опцию пролонгации контракта Йовичевича еще на один год и увеличил зарплату хорвата на 30%. Однако из-за правила ФИФА Йовичевич может сменить клуб. К примеру, возглавить Шахтера, отработать там год и официально перейти в донецкую команду.

Йовичевич работает с днепровским клубом с середины сентября 2020 года. Во главе команды провел 46 матчей.

По итогам сезона-2021/2022, который из-за войны войны был закончен досрочно, Днепр-1 занял третье место в таблице УПЛ и отобрался в еврокубки.