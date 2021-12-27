Днепр-1 повесил солидный ценник на Довбика: сколько нужно заплатить за забивного форварда

Результативная игра Артема Довбика привлекает все большее внимание со стороны других клубов. Днепр-1 готов отпустить своего лидера, но за солидную сумму.

Купить Довбика будет очень сложно

Об интересе к Довбику рассказал президент Днепра-1 Юрий Береза. Владелец заявил, что днепровский клуб не спешит прощаться с забивным нападающим, но в случае хорошего варианта рассмотрит предложение.

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Клубам придется солидно потратиться, чтобы переманить Артема в свою команду. Днепряне тоже повесили на лучшего форварда первой части сезона немалый ценник.

Достойные предложения в денежном плане мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходят. Сегодня он знает себе цену,

– сказал Береза.

Клуб из Днепра готов рассмотреть предложения, которые будут выше 10 миллионов евро.

По данным Transfermarkt , стоимость Довбика оценена в 5 миллионов евро. У футболиста есть действующий контракт с Днепром-1, рассчитанный до конца декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Довбик не будет рассматривать варианты с переходом в "Динамо" или "Шахтер".

Статистика Довбика в этом сезоне