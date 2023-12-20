Бежавший в Шахтер экс-коуч поставил подножку: один из лидеров УПЛ получил трансферный бан

Днепр-1 провел хорошую первую часть сезона-2023/2024. Однако в отпуске появились негативные новости для одного из лидеров УПЛ.

Команда Юрия Максимова получила трансферный бан от ФИФА из-за задолженности перед футболистами. Также по информации источника, претензии в сторону днепрян высказывает бывший тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич, который в свое время не слишком красиво сбежал из команды в Шахтер.

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Хорват "вставил палки в колеса" Днепра-1

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза подтвердил информацию о банке на трансферы в комментарии Трибуны. По его словам, наказание клуб получил после юридических разборок с Йовичевичем. Береза назвал такие действия хорватского специалиста "подножкой для клуба из Днепра".

Однако поклонникам команды можно несколько выдохнуть. Президент "спортклубовцев" заверил, что этот вопрос будет закрыт до начала 2024 года. Поэтому эта проблема никак не отразится на предстоящих трансферах команды перед началом второй части чемпионата.

Думаю, может быть, даже до Нового года закроем. Сейчас у нас идет аудит. Считаю, что Йовичевич сделал нам самую большую подножку. Очень интересно просто. Момент в том, что, знаете ли, покинул клуб посреди дороги. Потом еще… Есть моменты. Там как раз Йовичевич основная фигура,

– заявил Береза.

Карьера Йовичевича в Днепре-1, которому он создал проблемы

22 сентября 2020 года Игорь Йовичевич стал главным тренером днепровского клуба. Игра команды под руководством хорватского специалиста выглядела очень привлекательно.

Однако прощание сторон оказалось довольно сумбурным и не понравилось одной из сторон. Речь идет о Днепр-1, которое осталось недовольным решением Йовичевича переметнуться на сторону прямого конкурента днепрян – донецкого Шахтера.

Во главе днепрян хорват провел 46 матчей. Но не привел команду ни к одному трофею.

. Днепр-1 под руководством Юрия Максимова закончил первую часть сезона-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 балла. Столько же у неожиданного лидера чемпионата Кривбасса.