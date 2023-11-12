У Шахтера проблемы: Днепр-1 победил "горняков" и возглавил турнирную таблицу УПЛ

В украинской Премьер-лиге программу 14 тура завершил поединок между Шахтером и Днепром-1. Днепряне одержали волевую победу и вышли на первое место в чемпионате.

Шахтер – Днепр-1 – 1:3

Голы: Сикан (5) – Сарапий (41), Гуцуляк (51), Леднев (56)

На "Арене Львов" состоялся заключительный поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер принимал Днепр-1. "Горняки" первыми открыли счет, но потерпели неожиданное поражение.

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Шахтер неожиданно проиграл Днепру-1

Уже на 5-й минуте форвард Шахтера Даниил Сикан поразил сетку ворот Евгения Волынца. Однако еще до перерыва днепряне смогли восстановить статус-кво на табло: отличился Эдуард Сарапий.

После перерыва команда Юрия Максимова забила действующему чемпиону еще дважды: Алексей Гуцуляк и Богдан Леднев принесли Днепру-1 сверхважную победу. Этот результат позволил Днепру-1 возглавить турнирную таблицу УПЛ.

Спортклубовцы после 14 туров имеют в активе 30 очков и опережают житомирское Полесье на один балл. У Шахтера 24 зачетных пункта и четвертая строчка, однако подопечные Марино Пушича сыграли на две игры меньше.

. На этой неделе Шахтер сенсационно победил каталонскую Барселону в Лиге чемпионов. Днепр-1 летом не преодолел барьер еврокубковой квалификации, поэтому у него было больше времени на отдых и восстановление.

Видеообзор матча Шахтер – Днепр-1