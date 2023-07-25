Днепр-1 – Панатинаикос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 25 июля, футболисты Днепр-1 проведут первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником украинской команды будет греческий Панатинаикос. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Панатинаикос будет доступна на сайте 24 канала.

Днепр-1 впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Правда, начать придется со второго раунда квалификации, где соперником стал Панатинаикос.

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Первый матч днепрянам пришлось провести "дома". Но из-за войны этот матч команда не может сыграть в Украине. Днепр-1 свои домашние матчи решил проводить в словацком городе Кошице. Именно тут и состоится матч против Панатинаикоса 25 июля. Игра начнется в 21:00.

Ответный матч запланирован на 1 августа в Афинах. Если Днепр-1 по сумме двух матчей сможет пройти в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, то там сыграет против французского Олимпик Марсель, за который выступает украинец Руслан Малиновский Если днепряне уступят греческому клубу, то продолжат выступление в третьем раунде квалификации лиги Европы, где их соперником будет чешская Славия.

: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Доминго, Третяков – Довбик.: Валеф, Волинец, Адамюк, Горин, Каплиенко, Пурита, Гаджиев, Танчик, Пасич, Горбунов, Когут, Кивинда.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Панатинаикос доступна для просмотра на сайте 24 Канала.

Днепр-1 – Панатинаикос онлайн