Днепр-1 наколотил Ворскле 5 голов: Довбик и Гуцуляк оформили по дублю – видеообзор

Полтавская Ворскла впервые в чемпионате Украины сезона-2021/2022 пропустила аж 5 голов. Команда Юрия Максимова потерпела болезненное поражение против Днепра-1 в рамках 16-го тура УПЛ.

Днепр-1 – Ворскла 5:1

Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58 – Кравчук, 84

Нереализованный пенальти: Довбик, 50 (Днепр-1)

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Погром Ворсклы начался уже на 11 секунде матча! После второй передачи в матче Алексей Гоцуляк отличился в воротах Дмитрия Резника. Это второй самый быстрый гол в истории УПЛ.

После первого тайма разгрому гостей ничего не предшествовало, ведь днепряне вели 1:0. На 50-й минуте Мясник еще и спас свою команду, отразив удар Артема Довбика с пенальти.

Видимо, голкипер сильно разозлил соперника: за 10 минут Днепр-1 забил 4 гола. Артем Довбик и Алексей Гуцуляк оформили по дублю. Еще один гол в ворота гостей забил Александр Пихаленок.

Полтавская команда смогла ответить голом престижа в конце поединка. Гол на свой счет записал Кравчук.

Днепр-1 – Ворскла видеообзор

Благодаря победе Днепр-1 вышел на третье место в турнирной таблице УПЛ, обойдя именно Ворсклу. Днепряне получили 34 очка и на 3 балла опережают полтавчан.