УЕФА может дисквалифицировать Днепр-1 от еврокубков: журналист подозревает в жалобе УАФ

Украина может потерять один из двух клубов, гарантировавших себе еврокубковую весну. УЕФА начала расследование против Днепра-1.

По информации журналиста Сергея Болотникова, клуб из Днепра могут отстранить от еврокубков. Все из-за того, что в УЕФА поступила жалоба, будто СК Днепр-1 базируется на предыдущем футбольном клубе Днепр.

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Украина может потерять представителя в еврокубках

УЕФА уже начала расследование по этому делу. Ведь клуб играет на том же стадионе, у него та же академии, футболисты, а лишь несколько скорректированное название и переработанное лого.

Болотников намекнул, что здесь свои усилия приложила Украинская ассоциация футбола, обиженная на Игоря Коломойского, выступающего против нынешнего руководства УАФ. А такая жалоба – это реакция ассоциации на слова Коломойского.

Если УЕФА докажет это, то Днепру-1 придется оплатить долги старого Днепра, а также команду может ждать бан еврокубков.

Выходит, что клуб ввел в заблуждение всех – и тех, кому виноваты деньги, и УЕФА. У меня нет информации, кто подал эту жалобу, но есть подозрение, что здесь торчат уши из УАФ,

– сказал Болотников.