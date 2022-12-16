За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, клуб із Дніпра можуть усунути від єврокубків. Все через те, що до УЄФА надійшла скарга, що начебто СК Дніпро-1 базується на попередньому футбольному клубі Дніпро.

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Україна може втратити представника у єврокубках

УЄФА вже розпочала розслідування у цій справі. Адже клуб грає на тому ж стадіон, у нього та ж академії, футболісти, а лише дещо скоректована назва та перероблене лого.

Болотніков натякнув, що тут свої зусилля доклала Українська асоціація футболу, яка ображена на Ігоря Коломойського, який виступає проти нинішнього керівництва УАФ. А така скарга це реакція асоціації на слова Коломойського.

Якщо УЄФА доведе це, то Дніпру-1 доведеться сплатити борги старого Дніпра, а також на команду може чекати бан на єврокубки.

Виходить, що клуб ввів в оману всіх – і тих кому винен гроші, і УЄФА. У мене не має інформації, хто подав цю скаргу, але є підозра, що тут стирчать вуха з УАФ,

– сказав Болотніков.