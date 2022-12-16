За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, клуб із Дніпра можуть усунути від єврокубків. Все через те, що до УЄФА надійшла скарга, що начебто СК Дніпро-1 базується на попередньому футбольному клубі Дніпро.
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Україна може втратити представника у єврокубках
УЄФА вже розпочала розслідування у цій справі. Адже клуб грає на тому ж стадіон, у нього та ж академії, футболісти, а лише дещо скоректована назва та перероблене лого.
Болотніков натякнув, що тут свої зусилля доклала Українська асоціація футболу, яка ображена на Ігоря Коломойського, який виступає проти нинішнього керівництва УАФ. А така скарга це реакція асоціації на слова Коломойського.
Якщо УЄФА доведе це, то Дніпру-1 доведеться сплатити борги старого Дніпра, а також на команду може чекати бан на єврокубки.
Виходить, що клуб ввів в оману всіх – і тих кому винен гроші, і УЄФА. У мене не має інформації, хто подав цю скаргу, але є підозра, що тут стирчать вуха з УАФ,
– сказав Болотніков.
- Нагадаємо, що Дніпро-1 гарантував собі євровесну. Підопічні Олександра Кучера посіли друге місце за підсумками групового раунду, поступившись лише АЗ. Клуб продовжать свій шлях в 1/16 фіналу Ліги конференцій. Їх суперником буде добре відомий українському уболівальнику АЕК із Ларнаки.
- Першу частину сезону Дніпро-1 закінчив у статусі лідера УПЛ, набравши 35 очок. Це на 5 балів більше, аніж у найближчих конкурентів – Шахтаря та Динамо. Дніпро-1 є головним претендентом на Лігу чемпіонів від України.