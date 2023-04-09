Львов все ближе к Первой лиге: Днепр-1 без проблем разобрался с аутсайдером УПЛ – видео

Один из лидеров чемпионата УПЛ Днепр-1 победил Львов в матче 20-го тура. Команда Кучера сделала комфортное преимущество еще в первом тайме, но могла упустить победу во второй половине игры.

Днепр-1 – Львов 5:2

Голы: Гуцуляк, 7, 44, Довбык, 41, 90+3, Сарапий, 83 – Богунов, 62, Мильченко, 81

Львовская команда отчаянно борется за сохранение места в элитном дивизионе. Впрочем, задачи Днепра-1 еще более амбициозные – чемпионский титул по итогу сезона. Так что потеря очков не устраивала ни одного из соперников, пишет 24 Канал.

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Днепр-1 задавил классом Львов

Преимущество в классе одного из лидеров чемпионата сказалось уже в дебюте матча. После навеса Каплиенко с левого фланга защитник гостей Габриэль неудачно выбил мяч прямо на Гуцуляка. Технический вингер днепрян довел дело до логического завершения – 1:0.

Пользуясь провалами в защите львовян, подопечные Кучера раз за разом создавали опасность у ворот Рыбки. В конце первого тайма мяч еще дважды побывал в воротах Львова.

Сначала лучший бомбардир чемпионата Артем Довбик воспользовался прострельной передачей Пасича. А на 44-й минуте матча Гуцуляк оформил дубль и довел счет до разгромного – 3:0.

Получив существенное преимущество в счете днепряне сбавили обороты. Этим воспользовались футболисты Львова. На 62-й минуте Эсеола с Богуновым организовали ответный гол, вернув интригу в матч.

За девять минут до завершения поединка львовянин Мильченко технически обыграл защитника Днепра-1 и сократил отставание до минимума – 3:2.

Однако очередная ошибка в защите Львова свела на нет все старания в атаке. Эдуард Сарапий после подачи углового оказался перед Рыбкой и спокойно переправил мяч в сетку. Довершил избиение Львова Артем Довбык. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Днепра-1 со счетом 5:2.

Видеообзор матча Днепр-1 – Львов