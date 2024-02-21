Рассчитались с бывшим тренером: УЕФА снял трансферный бан с Днепра-1

Команда Юрий Максимова завершила осеннюю часть чемпионата на втором месте. Однако во время зимнего трансферного окна "спортклубовцы" были ограничены в подписании новых футболистов.

Дело в том, что Днепр-1 не рассчитался со своим бывшим тренером Игорем Йовичевичем, который покинул команду летом 2022 года. Из-за этого в декабре прошлого клуб получил от УЕФА трансферный бан.

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Вопрос с бывшим тренером и некоторыми футболистами должны были закрыть до начала 2024 года. Однако из-за трудностей с расчетами дело затянулось.

Лишь 20 февраля УЕФА проинформировал Днепр-1 о снятии трансферного бана. Об этом сообщил коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман. Он отметил, что Йовичевич подтвердил поступление задолженных средств.

Зимние трансферы Днепра-1

Отметим, что зимой днепряне не имели возможности подписать новых игроков. Лишь в начале февраля Днепр-1 сообщил об аренде полузащитника Шахтера Олега Очеретько.

Зато потерь значительно больше. Покинули Днепр-1 легионеры: бразильцы Билл и Пирес, а также аргентинец Пурита. В Полесье перебрался бразильский форвард Венделл, который играл за юношескую команду днепрян.

Однако на этом неприятности для Юрия Максимова не завершились. Из-за постоянных обстрелов российскими захватчиками Днепра, не захотели возвращаться в Украину бразильцы, которые находятся на контракте. Речь идет о Витиньо, Гильерме Варжао и Маркосе Андре.

Учитывая тот факт, что в лазарете находятся Игорь Когут и Богдан Леднев, то днепрянам нужно поторопиться с подписанием новых игроков.

Свой первый официальный матч в 2024 году Днепр-1 сыграет в воскресенье, 25 февраля. Соперниками команды Максимова будет Минай, который замыкает турнирную таблицу. Зато "спортклубовцы" в 17 турах набрали 34 балла и занимают второе место.