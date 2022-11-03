Днепр-1 продолжит выступление в Лиге конференций: кто соперники, когда жеребьевка и даты матчей

3 ноября 2022 , 23:59
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Днепр-1 смог финишировать на втором месте в группе Лиги конференций. Следовательно, команда вышла в плей-офф турнира.

Днепр-1 мог финишировать на первом месте группы Лиги наций. Тогда бы команда в плей-офф стартовала с 1/8 финала. Так придется начинать выступления с 1/16 финала.

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Соперником Днепр-1 станет одна из восьми команд, занявшая третье место в группе Лиги Европы:

  • Шериф (Молдова)
  • Лацио (Италия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Трабзонспор (Турция)
  • АЭК Ларнака (Кипр)
  • Буде/Глимт (Норвегия)
  • Лудогорец (Болгария)
  • Брага (Португалия)

Жеребьевка состоится в понедельник, 7 ноября.

Первые матчи 1/16 финала Лиги конференций пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные матчи – через неделю 23 февраля. Победители пар выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители групп Лиги конференций

Автор: Ігор Саджениця