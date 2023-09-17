Колос чуть не испортил дебют Максимову: Днепр-1 продолжил серию без побед – видеообзор

В матче 7-го тура против Колоса на тренерском мостике Днепра-1 дебютировал Юрий Максимов. Поединок двух равных команд не определил победителя.

Днепр-1 – Колос 1:1

Голы: Гуцуляк, 67 – Салабай, 61

Днепр-1 провалил еврокубковую компанию, а также стартовый отрезок в чемпионате. Глубокий кризис в игре команды заставил руководство клуба прибегнуть к изменениям на тренерской скамье. Новый наставник "спортклубовцев" Юрий Максимов свой дебютный матч проводил против Колоса, пишет 24 Канал.

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Когда результат важнее игры

Первый тайм команды завершили без забитых мячей. Игра преимущественно шла в центре поля, а до угроз воротам дело доходило редко.

Однако такое развитие событий не устраивало ни одного из тренеров команд-соперниц. Во втором тайме игра стала более оживленной. На 61-й минуте поединка голкипер Днепра-1 Волынец спас команду после удара Черноморца, но Салабай был первым на добивании и вывел Колос вперед.

Днепряне быстро сумели восстановить паритет в матче, а помогли им в этом сами ковалевцы. Ошибкой Демченко воспользовался Пихаленок, который на скорости приблизился к штрафной и отдал пас на Гуцуляка. Форвард днепрян свой шанс не упустил.

До завершения матча счет так и не изменился, хотя ближе к победе были гости.

Юрий Максимов в своем первом матче не сумел прервать трехматчевую безвыигрышную серию Днепра-1. "Спортклубовцы" продолжают оставаться вблизи опасной зоны – 12 место и 6 очков.

Ковалевцы пришли в себя после двух подряд поражений в чемпионате. После 7 сыгранных матчей в активе Колоса 9 баллов и 8 место в таблице.

Видеообзор матча Днепр-1 – Колос