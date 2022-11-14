И это не Шахтер или Динамо: украинский клуб хочет подписать Тайсона зимой

Днепр-1 мечтает о чемпионстве Украины и намерен усилиться во время перерыва. Помочь в этом могут старые связи спортдира клуба Евгения Красникова.

Этим летом чемпионат Украины потерял большинство легионеров из-за войны против России. Иностранцы решили покинуть нашу страну, чтобы подыскать себе более спокойные места для продолжения карьеры.

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Впрочем, Днепр-1, наоборот, активно работал над привлечением иностранцев. Команду Александра Кучера пополнили Янис Амаш, Фарес Балули, Макс Валеф, Доминго Бланко и Уэсли Брага.

Возвращение легенды

Зимой днепряне намерены еще усилить состав. Как стало известно СМИ, руководство клуба заинтересовано в бразильце Тайсоне, который хорошо известен любителям УПЛ по выступлениям за Металлист и Шахтер.

Сообщается, что у нападающего тесные отношения со спортивным директором клуба Евгением Красниковым еще со времен выступления за Металлист. Кроме того, Днепр-1 готов удовлетворить немалые потребности Тайсона в зарплате.

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Единственным препятствием для 34-летнего игрока есть вопросы безопасности. Он пока не уверен, что готов вернуться в УПЛ именно при условии военного положения. К Тайсону также проявляет интерес Крузейро, однако финансово их предложение менее выгодно, чем у днепрян.

Успехи Тайсона в УПЛ

Тайсон покинул Шахтер год назад, перебравшись на Родину в свой родной клуб Интернасьонал. Правда, там форвард не смог закрепиться у основания и сейчас имеет мало игровой практики. Его контракт действует до конца апреля 2023, но стороны могут его расторгнуть уже в январе.

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В составе харьковчан бразилец дважды завоевывал бронзу УПЛ, а с "горняками" шесть раз становился чемпионом Украины. Кроме того, на счету Тайсона есть 8 матчей и один гол за сборную Бразилии.

Днепр-1 зажигает

Напомним, что Днепр-1 феерически начал этот сезон. Команда Кучера всего дважды сыграла вничью в УПЛ и лидирует в турнирной таблице с пятиочковым отрывом от Шахтера. Более того, в еврокубках днепряне смогли пробиться в плей-офф Лиги конференций.

После вылета в квалификации ЛЕ от АЕКа из Ларнаки украинцы заняли второе место в третьем еврокубке в группе с АЗ, Аполлоном и Вадуцем. К слову, в раунде плей-офф ЛК Днепр-1 сыграет снова с АЕКом.