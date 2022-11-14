Цього літа чемпіонат України втратив більшість легіонерів через війну проти Росії. Іноземці вирішили залишити нашу країну, щоб підшукати собі більш спокійні місця для продовження кар'єри.

До теми Скрипник зупинив лідера чемпіонату: Дніпро-1 втратив очки в матчі з Ворсклою – відеоогляд

Втім, Дніпро-1 навпаки активно працював над залученням іноземців. Команду Олександра Кучера поповнили Яніс Амаш, Фарес Балулі, Макс Валеф, Домінго Бланко та Веслі Брага.

Повернення легенди

Взимку ж дніпряни мають намір ще підсилити склад. Як стало відомо ЗМІ, керівництво клубу зацікавлене у бразильцеві Тайсоні, який добре відомий любителям УПЛ по виступам за Металіст та Шахтар.

Повідомляється, що нападник має тісні стосунки із спортивним директором клубу Євгеном Красніковим ще з часів виступи за Металіст. Крім того, Дніпро-1 готовий задовольнити немалі потреби Тайсона у зарплаті.

Читайте також Форвард Динамо нарозхват: Бєсєдіним цікавляться три закордонні клуби

Єдиною перепоною для 34-річного гравця є питання безпеки. Він поки не впевнений, що готовий повернутись в УПЛ саме за умови воєнного стану. До Тайсона також проявляє інтерес Крузейро, проте фінансово їх пропозиція менш вигідна, ніж у дніпрян.

Успіхи Тайсона в УПЛ

Тайсон залишив Шахтар рік тому, перебравшись на Батьківщину у свій рідний клуб Інтернасьонал. Правда, там форвард не зміг закріпитися в основі і зараз має обмаль ігрової практики. Його контракт діє до кінця квітня 2023 року, але сторони можуть його розірвати вже у січні.

Цікаво знати Не скористались осічкою лідера: Шахтар не зміг здолати Зорю у яскравому матчі – відео голів

У складі харків'ян бразилець двічі завойовував бронзу УПЛ, а із "гірниками" шість разів ставав чемпіоном України. Крім того, на рахунку Тайсона є 8 матчів та один гол за національну збірну Бразилії.

Дніпро-1 запалює

Нагадаємо, що Дніпро-1 феєрично почав цей сезон. Команда Кучера лише двічі зіграла внічию в УПЛ і лідирує у турнірній таблиці із п'ятиочковим відривом від Шахтаря. Ба більше, у єврокубках дніпряни смогли пробитися у плей-офф Ліги конференцій.

Після вильоту у кваліфікації ЛЄ від АЕКа з Ларнаки українці зайняли друге місце у третьому єврокубку в групі з АЗ, Аполлоном та Вадуцем. До слова, в раунді плей-офф ЛК Дніпро-1 зіграє знову з АЕКом.