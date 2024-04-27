Динамовский характер: команда Шовковского в меньшинстве вырвала победу у Днепра-1

В субботу, 27 апреля, состоялся центральный матч 26-го тура УПЛ между Днепром-1 и Динамо. "Бело-синие" благодаря бойцовским качествам сумели взять реванш за поражение в первом круге.

Днепр-1– Динамо 1:2

Голы: Гуцуляк, 42– Кабаев, 49, Ванат, 90+1

Удаление: Тимчик, 88

Команда Юрия Максимова упустила шансы на чемпионство. В то же время динамовцы продолжают борьбу за золотые награды чемпионата, пишет 24 Канал.

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Четвертая подряд победа "бело-синих"

В начале встречи команды успели сыграть всего 15 минут и вынуждены были уйти на перерыв из-за воздушной тревоги. Игра возобновилась через 40 минут.

На 42-й минуте матча хозяева поля вышли вперед. Гуцуляк воспользовался детскими ошибками защитников Динамо и пробил мимо Бущана.

Подопечные Шовковского отыгрались в начале второго тайма. После возни в штрафной площадке "спортклубовцев" мяч попал к Кабаеву, который мощно пробил под перекладину.

На 88-й минуте гости остались в меньшинстве. За грубую игру красную карточку заработал Тимчик. Однако это не смутило киевлян, сражавшихся до финального свистка.

В компенсированное время быстрая контратака "бело-синих" завершилась точным ударом Ваната.

2:1 – выездная победа киевлян, которые продолжают чемпионскую гонку за Шахтером.

Видео голов Гуцуляка, Кабаева и Ваната

Днепр-1 остался на четвертом месте турнирной таблицы. От "бронзы" команду Максимова удаляет уже 6 очков.

Динамо на второй строчке чемпионата. У киевлян 57 очков в 25 матчах.

Видеообзор матча Днепр-1– Динамо