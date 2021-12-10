Маріуполь – Дніпро-1 0:3

Гол: Довбик, 35 (п), Пихальонок, 75 (п), Білл, 78

Вилучення: Кащук, 45+1 (Маріуполь)

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Дніпру-1 вдалося втілити свою перевагу в середині першого таймі завдяки точному удару Артема Довбика з пенальті. Гості заробили одинадцятиметровий після того, як Кащук у штрафному відмахнувся від Дубінчака.

Уже в компенсований до першого тайму Маріуполь ще й залишився у меншості. Кащук вдруге грубо зіграв проти Дубінчака та отримав ще один гірчичник – вилучення.

Після перерви Артем Довбик збільшив перевагу дніпрян, але його гол скасували через офсайд. Згодом нападник збірної України змарнував вихід віч-на-віч з Турбаєвським.

Дніпро-1 закріпився на третьому місці

Дніпряни таки подвоїли перевагу на 75-й хвилині. Гуцуляк заробив пенальті після того, як його у штрафному збив Мампасі. Удар з позначки реалізував Пихальонок.

Після другого голу "азовці" посипалися та майже відразу пропустили втретє: Білл засмутив господарів ударом з меж штрафного після чудового прострілу з правого флангу.

До уваги. Перемога дозволила Дніпру-1 закріпитися на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ (40 очок). Маріуполь остання команда ліги (8 очок).

Маріуполь – Дніпро-1 відеоогляд