Днепр-1 без проблем переиграл Колос и поднялся в топ-3 УПЛ: видео

В субботу, 16 октября, в 11 туре УПЛ сыграли Днепр-1 и Колосс из Ковалевки. Победителем матча на "Днепр-Арене" стали хозяева поля.

Днепр-1 – Колос 2:0

Голы: Игнатенко, 23, Довбик 38

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На поле Днепр-Арены сошлись пятая и одиннадцатая команды нашего чемпионата. Явным фаворитом считался коллектив Игоря Йовичевича. Однако история противостояний команд пока насчитывает три победы ковалевцев против двух таких у днепрян, еще два матча закончились вничью.

В пользу хозяев их стабильность состава, длинная скамейка запасных и сыгранность, а Колос попытается противопоставить этому матч за своего наставника Сергея Кузнецова, который в случае уверенной победы вполне может лишиться приставки "и. о.".

Хозяева вышли вперед на 23-й минуте – Дубинчак подал, защитники вынесли на линию штрафной, откуда Игнатенко с лету вколотил мяч в левый нижний угол.

Видео гола Игнатенко

Еще до перерыва днепряне удвоили свое преимущество. Довбык ударил со штрафного в правый угол, стенка не мешала, а вратарь не успел на удар игрока сборной Украины.

Видео гола Довбика