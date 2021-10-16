Дніпро-1 – Колос 2:0

Голи: Ігнатенко, 23, Довбик 38

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На полі Дніпро-Арени зійшлися п'ята і одинадцята команди нашого чемпіонату. Явним фаворитом вважався колектив Ігора Йовічевіча. Проте історія протистоянь команд поки що нараховує три перемоги ковалівців проти двох таких у дніпрян, ще два матчі закінчилися внічию.

На користь господарів їхня стабільність складу, довга лавка запасних та зіграність, а Колос спробує протиставити цьому матч за свого наставника Сергія Кузнєцова, який у разі впевненої перемоги цілком може позбутися приставки "в. о.".

Господарі вийшли вперед на 23-й хвилині – Дубінчак подав, захисники винесли на лінію штрафної, звідки Ігнатенко з льоту вколотив м'яч у лівий нижній кут.

Відео голу Ігнатенка

Ще до перерви дніпр'яни подвоїли свою перевагу. Довбик вдарив зі штрафного у правий кут, стінка не заважала, а воротар не встиг на удар гравця збірної України.

Відео голу Довбика