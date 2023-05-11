Судья "нарисовал" пенальти для Днепра-1: Ротань пошел разбираться и получил удаление – видео
Днепр-1 и Александрия доиграют матч 1-го тура УПЛ-2022/2023, который был прерван из-за массированной ракетки атаки России по Украине. Поединок команды начали с 9-й минуты.
Уже на 22-й минуте встречи счет в матче стал 1:0 в пользу днепрян. Назаренко почувствовал на своем плече руку Скорко и упал в штрафной Александрии, пишет 24 Канал.
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Спорный пенальти в матче Днепр-1 – Александрия / Кадр по трансляции
Судья, находившийся от эпицентра эпизода в нескольких метрах, указал на пенальти в ворота гостей. Тогда главный тренер Александрии Руслан Ротань пошел выяснять момент в техническую зону соперника. Тренеры пообщались на повышенных тонах.
Тогда иностранный футболист Днепра-1 Пеглоу позволил распустить руки в сторону наставника соперника. Бразильский нападающий оттолкнул Ротаня.
Тренерские разборки в матче Днепр-1 – Александрия / Скриншот из KDK
Видео спорного эпизода с пенальти:
Через несколько секунд главный арбитр встречи удалил Ротаня и администратора Днепра-1.
Пенальти принялся пробивать штатный пенальтист и лучший бомбардир УПЛ-2022/2023 Довбик и не промахнулся с 11 метров. Артём вывел Днепр-1 вперед 1:0. Но эпизод был очень скандальным. Арбитр больше рисовал пенальти для днепрян, чем он был.
Однако уже через 4 минуты Александрия сравняла цифры на табло. Кузнец лучше всего сыграл на втором этаже после подачи и сделал счет встречи равным 1:1.
Первый тайм закончился мировой 1:1.
- Для Днепра-1 эта игра является одной из ключевых в борьбе за чемпионство. В случае победы над Александрией команда Александра Кучера опередит идущий первым Шахтер на один балл после 25 туров.
- Если матч закончится ничьей, то "горняки" не потеряют первую строчку и будут иметь преимущество над соперником в 2 балла.
- Днепру-1 нужно побеждать, чтобы удалиться от третьей Зари, тоже включившейся в чемпионскую гонку. Перед этим поединком преимущество днепрян было над луганским соперником в 2 очка.
- Александрия борется за еврокубки. В четвертое Динамо отставание в 12 баллов.