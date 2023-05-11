Судья "нарисовал" пенальти для Днепра-1: Ротань пошел разбираться и получил удаление – видео

Днепр-1 и Александрия доиграют матч 1-го тура УПЛ-2022/2023, который был прерван из-за массированной ракетки атаки России по Украине. Поединок команды начали с 9-й минуты.

Уже на 22-й минуте встречи счет в матче стал 1:0 в пользу днепрян. Назаренко почувствовал на своем плече руку Скорко и упал в штрафной Александрии, пишет 24 Канал.

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Скандалы в УПЛ набирают обороты



Спорный пенальти в матче Днепр-1 – Александрия / Кадр по трансляции

Судья, находившийся от эпицентра эпизода в нескольких метрах, указал на пенальти в ворота гостей. Тогда главный тренер Александрии Руслан Ротань пошел выяснять момент в техническую зону соперника. Тренеры пообщались на повышенных тонах.

Тогда иностранный футболист Днепра-1 Пеглоу позволил распустить руки в сторону наставника соперника. Бразильский нападающий оттолкнул Ротаня.



Тренерские разборки в матче Днепр-1 – Александрия / Скриншот из KDK

Видео спорного эпизода с пенальти:

Через несколько секунд главный арбитр встречи удалил Ротаня и администратора Днепра-1.

Пенальти принялся пробивать штатный пенальтист и лучший бомбардир УПЛ-2022/2023 Довбик и не промахнулся с 11 метров. Артём вывел Днепр-1 вперед 1:0. Но эпизод был очень скандальным. Арбитр больше рисовал пенальти для днепрян, чем он был.

Любопытно! Для Довбика этот гол стал 22-м (8 из пенальти) в текущем сезоне УПЛ. Артем увеличивает свое преимущество в гонке бомбардиров украинского первенства в этом сезоне-2022/2023 над динамовцем Виталием Буяльским, в активе которого 11 мячей.

Однако уже через 4 минуты Александрия сравняла цифры на табло. Кузнец лучше всего сыграл на втором этаже после подачи и сделал счет встречи равным 1:1.

Первый тайм закончился мировой 1:1.