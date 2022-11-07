Месть за себя и за Динамо: букмекеры удивили котировками на матче Днепра-1 и АЕКа

Подопечные Александра Кучера второй раз за сезон сразятся с вицечемпионом Кипра. Рассказываем, кто фаворит в битве за путевку в 1/8 финала Лиги конференций.

В этом сезоне Днепр-1 совершил прорыв в еврокубках. Команда Александра Кучера в своем дебютном сезоне сумела пробиться в плей-офф Лиги конференций.

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Начиналось для днепрян все не очень удачно, ведь команда без шансов вылетела из Лиги Европы. Украинский клуб дважды уступил АЕКу из Ларнаки в раунде плей-офф квалификации (1:2, 0:3).

Впрочем, в Лиге конференций подопечные Кучера смогли обойти другой клуб из Кипра Аполлон и лихтенштейнский Вадуц, уступив лишь АЗ. Это позволило Днепру-1 попасть в раунд плей-офф турнира.

Там судьба снова свела днепрян с уже знакомым АЕК, пишет 24 канал. После прохода украинцев вицечемпион Кипра попал в группу ЛЕ, где встретился с "Динамо". Команда из Ларнаки взяла четыре очка в играх с киевлянами и заняла третье место, пропустив вперед Ренна и Фенербахче.

Это и позволило киприотам выйти в плей-офф Лиги конференций, где их ждал Днепр-1. Тем временем букмекеры определились с фаворитом будущей дуэли.

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Интересно, что, несмотря на два поражения в августе, больше шансов на проход дают именно представителю УПЛ. Коэффициент на проход Днепра-1 составляет 1,62 , тогда как на АЭК – 2,61 .

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Правда, у первой встречи, которая пройдет в Ларнаке, чуть больше шансов на победу имеют киприоты. Триума АЕКа в первом матче оценен в 2,58, а днепрян - в 2,82.

Первая игра на Кипре состоится 16 февраля 2023 года. Начало – в 22:00 по Киеву. Ответный матч состоится в словацком Кошице 23 февраля и начнется в 19:45 по киевскому времени. Победитель дуэли получит путевку в 1/8 финала Лиги конференций.