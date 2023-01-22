"Русь есть, была и будет Киевской": Усик поздравил Украину с Днем соборности – фото

Украинский боксер высмеял российскую пропаганду о несуществовании Украины и напомнил о Киевской Руси. Пост собрал почти 50 тысяч лайков.

22 января на Украине отмечается День соборности. В этот день в 1919 году прошел Акт соединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

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Многие известные личности поздравили украинцев с этим праздником. Не прошел в стороне и украинский чемпион Александр Усик, опубликовавший трогательный пост в инстаграме.

Русь есть, была и будет Киевской. И кто бы что ни говорил, мол, нет народа украинского, весь мир увидел, насколько он един. Нам многие годы утверждали, что мы окраина. А оказалось, что мы – центр одного материка. Нам говорили, что мы все выдумка. А мы народ, мы целая страна. Мы те, кто за свободу сражается. Мы не убегаем, мы стоим. Моя страна, невероятная страна моя. Это мой дом. С Днем Соборности,

– написал Усик.

Бой за абсолют скоро

Напомним, что в августе прошлого года Александр защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе, второй раз подряд одолев Энтони Джошуа. Это открыло ему путь к бою за звание абсолютного чемпиона.

Последним чемпионским поясом (WBC) владеет Тайсон Фьюри, который в декабре защитил его в поединке с Дереком Чисорой. Команды Усика и Фьюри уже договариваются об условиях сражения.

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Ожидается, что дуэль за звание абсолютного чемпиона состоится в конце марта или апреле этого года. Вероятным местом называют Саудовскую Аравию, где Александр во второй раз победил Джошуа.

. Усик выиграл все свои 20 поединков на профессиональном уровне (из них 13 – нокаутом). В свою очередь в активе Тайсона 33 победы и одна ничья в 34 боях. Из них 24 он выиграл нокаутом.