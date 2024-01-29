"Бей, Хохлов, спасай Россию": Дмитрулин о заглавии в российском СМИ перед отбором на ЧЕ-2000

Перед матчем Украины против россиян в квалификации Евро-2000 вышла статья с возмутительным названием. Игрок национальной команды припомнил свою реакцию.

Тогда в газете в газете “Советский Спорт” вышел материал заголовком “Бей Хохлов держи Хлестов не пропускай Филимонов спасай Россию”. Бывший игрок сборной Юрий Дмитрулин припомнил свою реакцию.

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Как отреагировали в сборной Украины

"Нам говорили: "Не надо гулять ходить по улице". Закрыли нас, но надо же выйти.

Пошли купить "Советский Спорт" и на обложке: "Бэй Хохлов спасай Россию".

Задело очень сильно. Хотя они там оправдывались что Хохлов это фамилия игрока сборной России, но все понимали что означает эта фраза", – рассказал Дмитрулин.

Что известно о противостоянии сборных