Тогда в газете в газете “Советский Спорт” вышел материал заголовком “Бей Хохлов держи Хлестов не пропускай Филимонов спасай Россию”. Бывший игрок сборной Юрий Дмитрулин припомнил свою реакцию.
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Как отреагировали в сборной Украины
"Нам говорили: "Не надо гулять ходить по улице". Закрыли нас, но надо же выйти.
Пошли купить "Советский Спорт" и на обложке: "Бэй Хохлов спасай Россию".
Задело очень сильно. Хотя они там оправдывались что Хохлов это фамилия игрока сборной России, но все понимали что означает эта фраза", – рассказал Дмитрулин.
Что известно о противостоянии сборных
- Напомним, что в 1999 году сборная Украины получила ничью в Москве против команды России благодаря голу Андрея Шевченко (1:1). Этот результат позволил "сине-желтым" продолжить борьбу за путевку на Евро-2000 в стыковых матчах, тогда как Россия не смогла выйти из группы.
- В плей-офф матчах за право играть на Евро-2000 Украина уступила Словению со счетом 1:1 и 1:2 в сумме двух поединков. Триумфатором турнира 2000 года стала сборная Франции, которая в финале победила итальянцев.
- Юрий Дмитрулин, выступая в футболке главной команды страны, провел 39 матчей и забил один гол.