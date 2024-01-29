Тоді у газеті у газеті "Советский Спорт" вийшов матеріал заголовком "Бий, Хохлов, тримай, Хлєстов, не пропускай, Філімонов, рятуй Росію". Колишній гравець збірної Юрій Дмитрулін пригадав свою реакцію.
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Як відреагували у збірній України
"Нам казали: "Не треба гуляти, ходити по вулиці". Зачинили нас, але треба ж вийти.
Пішли купити "Советский Спорт" і на обкладинці: "Бей, Хохлов, спасай Россию".
Зачепило дуже сильно. Хоча вони там виправдовувалися, що Хохлов – це прізвище гравця збірної Росії, але всі розуміли, що означає ця фраза", – розповів Дмитрулін.
Що відомо про протистояння збірних
- Нагадаємо, що в 1999 році збірна України здобула нічию у Москві проти команди Росії завдяки голу Андрія Шевченка (1:1). Цей результат дозволив "синьо-жовтим" продовжити боротьбу за путівку на Євро-2000 у стикових матчах, тоді як Росія не змогла вийти з групи.
- У плей-офф матчах за право грати на Євро-2000 Україна поступилася Словенії з рахунком 1:1 та 1:2 у сумі двох поєдинків. Тріумфатором турніру 2000 року стала збірна Франції, яка у фіналі перемогла італійців.
- Юрій Дмитрулін, виступаючи у футболці головної команди країни, провів 39 матчів і забив один гол.