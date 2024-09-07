Виноградец проплыл мимо награды в последний день плавания на Паралимпийских играх

В субботу, 7 сентября, состоялось аж 8 финалов по плаванию с участием украинских паралимпийцев. В одном из них Украину представлял Дмитрий Виноградец.

Дмитрий Виноградец соревновался за медали на 50-метровке на спине в классе S4. Это был четвертый пловец от Украины, который вышел на парижскую воду в вечерней программе предпоследнего дня соревнований, пишет 24 канал.

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Уезжает из Парижа без наград

В квалификационном заплыве украинец показал четвертый результат, поэтому смог выйти в финал соревнований – 46,57 секунды.

В финале украинец соревновался с представителями из Мексики, Китая, Новой Зеландии, Чехии, Эстонии и "нейтрального" соперника. Только у Мексики было двойное представительство в этом медальном заплыве.

39-летний Дмитрий Виноградец финишировал лишь шестым – 46,32 секунды.

Напомним, что для Виноградца это был второй старт в Париже. Дмитрий вместе с командой стал четвертым в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем.

Справка. Дмитрий Виноградец является 8-кратным призером Паралимпийских игр – два "золота", три "серебра" и три "бронзы".

Впереди у Украины еще четыре финала в плавании на Паралимпийских играх-2024 7 сентября.