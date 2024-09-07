Дмитро Виноградець змагався за медалі на 50-метрівці на спині у класі S4. Це був четвертий плавець від України, який вийшов на паризьку воду у вечірній програмі передостаннього дня змагань, пише 24 канал.

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Їде з Парижа без нагород

У кваліфікаційному запливі українець показав четвертий результат, тому зміг вийти до фіналу змагань – 46,57 секунди.

У фіналі українець змагався із представниками з Мексики, Китаю, Нової Зеландії, Чехії, Естонії та "нейтрального" суперника. Лише у Мексики було подвійне представництво у цьому медальному запливі.

39-річний Дмитро Виноградець фінішував лише шостим – 46,32 секунди.

Нагадаємо, що для Виноградця це був другий старт у Парижі. Дмитро разом із командою став четвертим у змішаній естафеті 4х50 метрів вільним стилем.

Довідка. Дмитро Виноградець є 8-разовим призером Паралімпійських ігор – два "золота", три "срібла" та три "бронзи".

Попереду в України ще чотири фінали у плаванні на Паралімпійських іграх-2024 7 вересня.