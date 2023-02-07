Для светлого будущего молодежи: Шахтер подпишет игрока сборной Украины

Донецкий Шахтер в ближайшее время объявит трансфер игрока сборной Украины. Приход нового футболиста позволит "горнякам" отпустить молодого исполнителя.

Вратарь сборной Украины Дмитрий Резник уже в ближайшее время станет игроком донецкого коллектива. Теперь Анатолию Трубину открыт путь в европейский футбол.

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Новый голкипер для Шахтера

"Горняки" уже почти зарешили переход Потрошителя из Ворслки. Дмитрий уже прошел медосмотр для Шахтера, поэтому официальное объявление сделки можно ожидать в ближайшие дни. Ранее ходили слухи, что Шахтер приобретет Потрошителя у Ворслки за 3 миллиона евро. Однако сейчас финансовые условия соглашения не разглашаются.

Переход Потрошителя в состояние "горняков" позволяет Шахтеру отпустить Анатолия Трубина в Европу. Вратарь уже отказывался подписывать новый контракт с донецким коллективом. Также Трубином интересовался ряд европейских клубов, среди которых кризисный Ювентус. Но то трансферное окно за границей будет открыто только летом.

Карьера Дмитрия Потрошителя