"Пожелаю здоровья и ума": Поворознюк ответил безумный Вирт и выбрал выгодную позицию

Дмитрий Поворознюк не смог смолчать в скандальной ситуации. Блогер пытался толерантно все разъяснить.

Дмитрий Поворознюк отреагировал на угрозы и обвинения со стороны Светланы Вирт. Блогер решил избрать позицию покоя.

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Выйти сухим из воды

Жена уже бывшего тренера Вереса Юрия Вирта очень горячо отреагировала на отставку своего мужа. Света считает, что такой результат несправедлив, а клуб "прогнил", поскольку привлекает к работе не профессионалов, а любителей. В частности, Вирт решила задеть Дмитрия Поворознюка, сказав, что тот выносил заслуги то, чего не нужно было, а также его жену Юлию, которая по словам Светланы "сдала все руководство". Вишенкой на торте слов жены тренера стало то, что она пообещала "в'**ать" Поворознюку и его пассии так, что "они запомнят" на всю жизнь.

Блогер же не смог умолчать в данной ситуации. Тем не менее, Дмитрий решил не подливать масла в огонь, а просто дать спокойный ответ. Поворознюк написал, что он не собирается обзывать и оскорблять человека, который "уже сам показал свое лицо в социальных сетях". Блогер отметил, что на момент написания текста он с Юрием Виртом сидели вместе за столом и "благодарили друг друга за путь", что звучит достаточно абсурдно, поскольку экстренер Вереса сам отметил, что ему "запихали нож в спину" в клубе, а женщина наставника намекала именно на Поворознюка.

Также Дмитрий подчеркнул, что слова Светланы о его жене – это слишком, однако подавать в суд, или угрожать в ответ он не собирается. Блогер написал все же попытался завуалированно обидеть женщину и выйти сухим из воды. Поворознюк решил унять ситуацию хотя бы со своей стороны.

Я понимаю в чем проблема госпожи Вирт, но не хочу оскорблять женщину и маму. В соцсетях легко быть героем. К сожалению, сегодня на стадионе ее не было, что поддержать своего мужа. Поэтому только пожелания: здоровья и ума. Спасибо всем за поддержку,

– написал блоггер.

Отметим, что Поворознюк находится в Вересе с 2020 года, поскольку снимал сериал о народном клубе под названием "Футболистов", в котором он демонстрировал реалии футбола. Однако 14 июня 2023 года. Дмитрий дебютировал в высшей украинской лиге, осуществив свою мечту и объявив о завершении карьеры.