Все зависит от результатов сезона: Подручный заинтриговал ответом о завершении карьеры

Весь прошлый сезон капитана сборной Украины по биатлону Дмитрия Пидручного преследовали травмы. Неудивительно, что появились разнообразные слухи о возможном завершении карьеры чемпиона мира.

Уже совсем мало времени осталось до начала Кубка мира по биатлону, который стартует в конце ноября. Однако на первом этапе сборная Украины не сможет рассчитывать на своего лидера Дмитрия Пидручного.

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Пидручный: Планов о завершении карьеры нет

Еще летом 32-летний биатлонист травмировал руку, из-за чего пришлось пропустить летний ЧМ. Впрочем, Дмитрий не намерен завершать свою спортивную карьеру. В планах капитана "сине-желтых" амбициозная цель принять участие в Олимпиаде-2026.

В моих планах после каждого сезона принимать соответствующее решение – продолжать карьеру дальше или нет. На это влияют результаты в течение сезона, состояние моего организма, возможности для того, чтобы я продолжил карьеру, или смогу попасть в централизованную подготовку. Поэтому я решил, что после каждого сезона буду принимать соответствующие решения по продолжению подготовки к Олимпиаде-2026. Сейчас планов о завершении карьеры у меня нет,

– рассказал Подручный.

Отметим, что Дмитрий Пидручный планирует присоединиться к сборной на втором этапе Кубка мира.

Биатлонный сезон 2023/24 стартует 25 ноября этапом в шведском Эстерсунде. Он продлится до 3 декабря. Программа соревнований будет очень насыщенной. На этапе в Эстерсунде пройдут синг-микст, смешанная эстафета, индивидуальные гонки мужчин и женщин, мужская и женская эстафеты, спринт и гонки преследования.