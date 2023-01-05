Еще в конце ноября 2022 года Пидручный готовился к новому сезону. Он попал в заявку на первый этап Кубка мира, где провел одну гонку. Но дальнейшим выступлениям помешала травма. Медицинское обследование показало разрыв мениска у 31-летнего биатлониста. 8 декабря украинскому спортсмену сделали операцию.

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В эксклюзивном комментарии 24 каналу Дмитрий Пидручный рассказал, как чувствует себя после операции и как идет его восстановление. А также о том, когда он сможет вернуться в соревнования.

"Я уже несколько дней хожу без костылей, но не полностью ступаю на ногу, немного хромаю. Ногу уже немного сгибаю. Приступил к реабилитации, делаю разные упражнения, чтобы восстановить мышцы. К тренировкам я приступил раньше, просто они не касаются этой ноги: на руки, пресс, спину. Приходится одной ногой крутить велосипед", – рассказал Дмитрий Пидручный.

Еще в начале декабря 2022 ожидалось, что Пидручный успеет восстановиться к началу чемпионат мира по биатлону. Он стартует в немецком Оберхофе 8 февраля. Сейчас такого оптимизма со стороны биатлониста нет.

Что касается своей физической формы, то здесь трудно загадывать, я едва хожу. Надеюсь, что в ближайшее время смогу восстановиться, но опять же я не знаю, куда меня возьмут – в команду "А" или "Б". Конечно, среди моих желаний есть участие в чемпионате мира, но это возможно только тогда, когда все будет складываться идеально,

– рассказал Дмитрий Пидручный.

Так что если все сложится хорошо, то уже к концу января 2023 биатлонист вернется к полноценным тренировкам. Хотя сам Пидручный не скрывает, что хочет возобновить тренировки как можно раньше.