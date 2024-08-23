В Эстонии прозвучал гимн Украины: Пидручный и Тищенко триумфовали на ЧМ по биатлону

Новый сезон биатлона начался с летнего чемпионата мира, который проходит в Эстонии с 22 по 25 августа. Украинские биатлонисты смогли порадовать болельщиков и получили награды на соревнованиях.

Мужская сборная Украины по биатлону очень успешно выступила на летнем чемпионате мира в суперспринте. Дмитрий Пидручный завоевал "золото", а Артем Тищенко завоевал серебряную медаль соревнований.

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Успешный для Украины ЛЧМ по биатлону

Победителем летнего чемпионата мира по биатлону в суперспринте стал украинец – Дмитрий Пидручный (19:19,5). Вторым стал еще один украинский биатлонист – Артем Тищенко. Топ-3 закрывает Томаш Микиска из Чехии.

Украинские спортсмены уже получили свои медали, а в честь победы Пидручного во время награждения прозвучал гимн Украины.

Церемония награждения украинских биатлонистов / фото из трансляции Суспільного

Также еще один украинский биатлонист Антон Дудченко финишировал с 13 результатом. Напомним, что недавно Сергея Тетелю дисквалифицировали за нарушение правил антидопингового комитета Украины.