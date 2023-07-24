Украинский боксер проведет бой за чемпионский титул в андеркарде поединка Усик – Дюбуа

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов выступит в андеркарде боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. На кону этого поединка будет чемпионский титул.

Дмитрий Митрофанов, являющийся чемпионом WBO Oriental, проведет бой против британца Хамзы Шираза. На кону будет титул WBC Silver в среднем весе, которым владеет Шираз. Это сражение состоится в андеркарте боя Усик – Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.

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Следует отметить, что Митрофанов и Шираз пока идут без поражений на профессиональном ринге. Украинец провел 14 боев, в 13 из которых одержал победу и еще раз бой закончился вничью. В Шираза 17 побед в 17 боях, 13 из которых – досрочно.

Предыдущий свой бой Митрофанов провел 15 апреля 2023 года. В бою против венесуэльца Хуана Карлоса Родригеса он защитил свой чемпионский титул. Украинец одержал победу единогласным решением судей и в третий раз защитил титул. До этого Митрофанов не боксировал полтора года.

Митрофанов – не единственный украинец, который выступит в андеркаде боя Усик – Дюбуа. Чемпион WBO International Денис Беринчик выйдет в ринг против боксера из Швеции Энтони Игита. Это будет вторая встреча Дениса Беринчика с Энтони Игитом, правда впервые среди профессионалов. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Игит в непростом поединке уступил Денису в 1/8 финала. Напомним, тогда Беринчик завоевал серебро в категории до 64 кг.