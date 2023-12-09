Первое "золото" сезона: украинец Котовский выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский продолжает собирать медали на этапах Кубка мира. На соревнованиях в Финляндии наш спортсмен поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Первый день соревнований на этапе Кубка мира по лыжной акробатике завершился победой Дмитрия Котовского. 22-летний спортсмен из Ровно набрал за свой прыжок "фул-фул-дабл фул" 115,84 балла.

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Феноменальное выступление Котовского

Такой результат позволил Дмитрию опередить на три балла своего ближайшего соперника – Пирмина Вернера из Швейцарии. Интересно, что в прошлый уикенд швейцарец получил "серебро", опередив на одну ступеньку Котовского.

В шаге от медали остановился еще один украинский фристайлист – Александр Окипнюк. Спортсмен из Закарпатья проиграл всего 0,47 балла бронзовому призеру Кубка мира Александру Дюшену из Канады.

Дмитрий Котовский – чемпион второго этапа Кубка мира / Yevhen Vialkov

Напомним, что на первом этапе Кубка мира сезона 2023/24 Дмитрий Котовский завоевал бронзовую награду. Тогда украинец набрал 117 баллов.