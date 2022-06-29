Крылья Советов 28 июня сыграл товарищеский матч против Рубина. В стартовом составе вышел украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня.

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Клуб предателя Украины был свергнут Рубином. Команда из Казани наколотила в ворота соперника три гола. Зато пропустила только однажды. В итоге – 3:1, победа Рубина.

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Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня разрешил в первом тайме дважды пройти в ворота своей команды и сделать счет 2:0. После перерыва футболист ушел отдыхать. Однако на 69-й минуте снова появился на футбольном поле.

Матч продолжался по правилам в три тайма по 45 минут.

Иванисеня впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину сыграл за Крылья Советов.

Всего в сезоне-2021/2022 провел 17 матчей, в которых запомнился 4 желтыми и одной красной карточками.

Последний раз выходил на футбольное поле в 11 декабря 2021 года в игре против все того же Рубина. Самарский клуб в этом матче праздновал домашнюю победу со счетом 2:0, а Иванисеня отыграл все 90 минут.

Напомним, что украинский опорник выступает во вражеском чемпионате с лета 2021 года.

Ранее футболист Зори Артем Громов заверил, что Ивасенисеня не может расторгнуть контракт с российским клубом. Крылья Советов не отпускают украинца. В соглашении Дмитрия прописана сумасшедшая сумма, которую должен оплатить Иванисеня, если захочет досрочно расторгнуть контракт.

Таким же предателем Украины можно назвать Анатолия Тимощука, который продолжает работать в тренерском штабе Зенита.