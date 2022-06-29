Грає у країні ворога, поки над головою українців літають ракети

Клуб зрадника України був повалений Рубіном. Команда з Казані наколотила у ворота суперника три голи. Натомість пропустила лише одного разу. У підсумку – 3:1, перемога Рубіна.

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Український півзахисник Дмитро Іванісеня дозволив у першому таймі двічі пройти до воріт своєї команди та зробити рахунок 2:0. По перерві футболіст пішов відпочивати. Однак на 69-й хвилині знову з'явився на футбольному полі.

Матч тривав за правилами у три тайми по 45 хвилин.

Іванісеня вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зіграв за Крилья Совєтов.

Загалом у сезоні-2021/2022 провів 17 матчів, у яких запам'ятався 4 жовтими та однією червоною картками.

Востаннє виходив на футбольне поле у 11 грудня 2021 року у грі проти все того ж Рубіна. Самарський клуб у тому матчі святкував домашню перемогу з рахунком 2:0, а Іванісеня відіграв усі 90 хвилин.

Нагадаємо, що український опорник виступає у ворожому чемпіонаті з літа 2021 року.

Раніше футболіст Зорі Артем Громов запевнив, що Івасенісеня не може розірвати контракт із російським клубом. Крилья Совєтов не відпускають українця. В угоді Дмитра прописана божевільна сума, яку повинен сплатити Іванісеня, якщо захоче достроково розірвати контракт.

Таким же зрадником України можна сміливо назвати Анатолія Тимощука, який продовжує працювати у тренерському штабі Зеніта.