"Должен быть интерес": тренер сборной Украины по хоккею рассказал о вызове игроков из Америки

Дмитрий Христич рассказал о своих взглядах на кадровую ситуацию в команде. Среди прочего коуч упомянул о футболистах с украинскими корнями, которых можно было бы привлечь в сборную.

В середине октября Федерация хоккея Украины назначила Дмитрия Христича главным тренером мужской сборной. А уже в ноябре коуча ждет первый экзамен, пишет 24 канал.

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Кадровый вопрос Христича

"Сине-желтые" примут участие в Мемориале Томаша Шакркози в Будапеште (9-11 ноября). Соперниками нашей команды станут Венгрия, Словения и Италия. В преддверии соревнования Христич пообщался со СМИ, рассказав о подготовке к турниру.

Хочется посмотреть на игроков, которых не было видно в сборной. Будут рассматриваться разные варианты. Пока мы не можем сказать, какой состав будет на чемпионате мира. На этом собрании будет микс легионеров и игроков чемпионата Украины. Надо собрать коллектив, который будет соперничать на уровне команд ИА. Будем давать бой и смотреть, как мы можем играть на этих скоростях,

– заявил тренер.

Сейчас в разгар чемпионат Украины по хоккею, к которому присоединились новые команды. Христич высказал свое мнение об игроках национальной лиги.

За внутренним чемпионатом я слежу. Интерес увеличился. И Днепр, и Кэпиталз, и Сокол на вершине таблицы. Кто будет лидером после каждого тура – сложно сказать. Интересен будет чемпионат. Нет возможности смотреть все матчи, но за возможностью смотрю. Сейчас Кэпиталз вихрем вошел в чемпионат, они лидеры по голам. Игроков этого клуба будем рассматривать,

– отметил Дмитрий Анатольевич.

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Быть или не быть легионером из Северной Америки

Также перед главным тренером подняли тему легионеров из Северной Америки, которые могут играть за Украину. По мнению тренера, без заинтересованности самих игроков речь о вызове идти не может.

Главное, чтобы было стремление игроков играть за сборную страны. А после этого уже предстоит возможность. Я не думаю, что клубы настроены отпускать во время своих важных игр. Сначала должен быть интерес, потом – возможности. Что касается игроков с украинскими корнями, я не думаю, что нужно брать всех игроков из Северной Америки. Здесь две стороны медали. Они в первую очередь должны играть за Украину и использовать свой паспорт во благо страны. Но за уши никого тянуть не надо, потому что можно оторвать,

– резюмировал Христич.

Отметим, что в феврале наша команда начнет свой путь на Олимпийские игры-2026. Украина в предыдущем квалификационном раунде будет играть против Южной Кореи и Польши.

Также в следующем году "сине-желтых" ждут матчи чемпионата мира в дивизионе IB. Соперниками Украины станут Эстония, Китай, Нидерланды, Литва и Испания. Победитель получит повышение в лигу IА и именно эту цель поставила перед собой наша команда.