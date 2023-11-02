В середині жовтні Федерація хокею України призначила Дмитра Христича головним тренером чоловічої збірної. А вже у листопаді на коуча чекає перший іспит, пише 24 канал.

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Кадрове питання Христича

"Синьо-жовті" приймуть участь у Меморіалі Томаша Шакркозі в Будапешті (9-11 листопада). Суперниками нашої команди стануть Угорщина, Словенія та Італія. Напередодні змагання Христич поспілкувався зі ЗМІ, розповівши про підготовку до турніру.

Хочеться подивитися на гравців, яких не було видно в збірній. Будуть розглядатися різні варіанти. Наразі ми не можемо сказати, який склад буде на чемпіонаті світу. На цьому зборі буде мікс легіонерів та гравців чемпіонату України. Треба зібрати колектив, який буде змагатися на рівні команд ІА. Будемо давати бій і дивитися, як ми можемо грати на цих швидкостях,

– заявив тренер.

Зараз в розпалі чемпіонат України з хокею, до якого доєднались нові команди. Христич висловив свою думку про гравців із національної ліги.

За внутрішнім чемпіонатом я слідкую. Інтерес збільшився. І Дніпро, і Кепіталз, і Сокіл на вершині таблиці. Хто буде лідером після кожного туру – тяжко сказати. Цікавий буде чемпіонат. Не маю змоги дивитися всі матчі, але за можливістю дивлюся. Зараз Кепіталз вихрем увійшов у чемпіонат, вони лідери по голам. Гравців цього клубу будемо роздивлятися,

– зазначив Дмитро Анатолійович.

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Бути чи не бути легіонерам з Північної Америки

Також перед головним тренером підняли тему легіонерів з Північної Америки, які можуть грати за Україну. На думку тренера, без зацікавленості самих гравців можва про виклик йти не може.

Головне, щоб було стремління гравців грати за збірну країни. А після цього вже має бути можливість. Я не думаю, що клуби налаштовані відпускати під час своїх важливих ігор. Спочатку має бути зацікавленість, потім – можливості. Щодо гравців з українським корінням, я не думаю, що треба брати всіх гравців з Північної Америки. Тут дві сторони медалі. Вони в першу чергу мають бажати грати за Україну та використовувати свій паспорт на благо країни. Але за вуха нікого тягнути не треба, бо можна відірвати,

– резюмував Христич.

Відзначимо, що у лютому наша команда почне свій шлях на зимові Олімпійські ігри-2026. Україна у попередньому кваліфікаційному раунд гратиме проти Південної Кореї та Польщі.

Також наступного року на "синьо-жовтих" чекають матчі чемпіонату світу у дивізіоні ІВ. Суперниками України стануть Естонія, Китай, Нідерланди, Литва та Іспанія. Переможець отримає підвищення в лігу ІА і саме цю мету поставила перед собою наша команда.